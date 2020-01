Madonna'dan Trump'a: Fuck you!

ABD'de Trump karşıtı protestolara katılan Madonna, canlı yayında "Fuck you" (s..tir) diyerek ABD Başkanı Donald Trump'a küfür etti. Trump'ın yemin etmesinin ardından ABD'de başlayan protestolara yüzbinlerce kişi katıldı. Washington'da kadınların yaptığı yürüyüşe katılan Madonna, "Bu karanlık dönem boyunca birlikte yürüyelim ve her adımda korkmadığımızı bilelim" diyerek "Yalnız değiliz, geri adım atmayacağız; birliğimizde güç var ve hiçbir karşıt gücün, gerçek bir dayanışma karşısında şansı yoktur." ifadesini kullandı. Konuşmasının devamında ise, Trump'ı kast ederek "fuck you" (s..tir) diyerek küfretti. Madonna'nın söylediği küfür, o anda yayında olan MSNBC ve CNN kanalları tarafından canlı yayınlandı. CNN, o sözlerin ardından Madonna'nın konuşmasını yarıda kesti.