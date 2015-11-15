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Madonna'dan Paris katliamına "Like A Prayer"lı anma

15 Kasım 2015 16:16

Madonna, İsveç’in başkenti Stockholm’de verdiği konserde Paris katliamında yaşamını yitirenleri “Like A Prayer” şarkısıyla andı. Madonna katliama dair şöyle konuştu: “Bu olay tüm gün beni rahatsız etti ve gerçekten bu konsere çıkmak benim için çok zor oldu. İnsanlar kaybettiklerine, sevdiklerine ağlarken içimden buraya çıkıp dans etmek gelmiyor. İşte bunların yapmak istedikleri de bu. Bizleri susturmak, ama biz onlara izin vermeyeceğiz. Çünkü birlikten kuvvet doğar. Bu dünyada kötülükten çok iyiliğin olduğuna inanıyorum. "

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