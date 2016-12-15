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Madonna: Kadın düşmanlığı, tecavüz, taciz... Bana cehennemi yaşatanlar; inadınız beni bugünkü savaşçı haline getirdi!

15 Aralık 2016 22:02

T24 Çeviri Billboard dergisinin kadını desteklemek ve öne çıkarmak için 11 yıldır düzenlediği bir organizasyon olan 'Billboard Women in Music' te 'Yılın Kadını’ ödülüne layık görülen Madonna, unutulmayacak bir konuşma yaptı. "Hayattaki en büyük başarısının hâlâ ayakta kalmak olduğunu" vurgulayan Madonna, "34 yıl boyunca bariz cinsiyetçilik, kadın düşmanlığı, aralıksız zorbalık ve bitmek bilmeyen tacizlere rağmen kariyerime devam etme ve konusundaki yeteneğimi kabul ettiğiniz için teşekkürler" dedi. Newyork'ta düzenlenen törende sunucu Anderson Cooper, ”Eşcinsel bir ergenken, onun müziği ve açıklamaları ile kendimi buldum. O başta sanatı ve cesaretiyle, gey ya da heteroseksüel, her gence ilham oldu ve dünyada yalnız olmadığımızı gösterdi. O olmasaydı, hayatlarımızda çok büyük eksikler olurdu” sözleriyle Madonna'yı ödülünü sunmak üzere sahneye çağırdı. Madonna, teşekkür konuşmasında, "1979'da New York'a ilk taşındığında boğazına bıçak dayanarak tecavüze uğradığını" anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Davetlilere ve sevenlerine "Desteğinizin ne kadar büyük anlam ifade ettiği hakkında hiçbir fikriniz yok" diyen Madonna, konuşmasını, "Aynı zamanda şüpheciler, hayır diyenler, bana cehennemi yaşatanlar, neyi yapamayacağımı, neyi yapmamam gerektiğini söyleyenler, sizin inadınız beni daha güçlü yaptı, daha fazla çaba göstermemi sağladı, beni bugünkü savaşçı haline getirdi. Beni bugünkü kadın haline getirdi. Yani teşekkür ederim" sözleriyle bitirdi.

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