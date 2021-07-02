Madımak Katliamı | Madımak Oteli'nin önüne karanfiller bırakıldı, semah dönüldü

Madımak Katliamı’nın 28'inci yılında Madımak Oteli'ne yürüyen yüzlerce kişi, faillerin yargılanması talebini dile getirdi. Madımak Oteli önündeki anmada, "Katliamın içinde devlet var" vurgusu yapıldı.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) öncülüğünde bir araya gelen yüzlerce kişi, Madımak Oteli’nde 33 aydın, yazar ve 2 otel çalışanının yakılarak katledildiği Sivas Katliamı’nın 28’inci yıl dönümünde anma etkinliği düzenledi.

Dün akşam saatlerinde onlarca kentten yola çıkanar, sabah saatlerinde PSAKD Sivas Şubesi önünde bir araya geldi. Binlerce kişi katliamı lanetlemek, faillerin yargılanması ve katliamın gerçekleştiği otelin “Utanç Müzesi” olması talebiyle yürüdü. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Ebru Günay, CHP milletvekilleri ve çok sayıda Alevi örgütü ile demokratik kitle örgütü temsilcisi yürüyüşe katıldı.

Otele doğru yürüyen binlerce kişi, “Katliamlara hayır Madımak’a adalet" yazılı ve katliamda yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının yer aldığı pankartlar taşıdı. Kitle, “Sivas'ın ışığı sönmeyecek”, “Sivas için adalet herkes için adalet" sloganları attı. Polis ablukasında Madımak Oteli önüne gelen kitle, otel önüne karanfil ve katliamda yaşamını yitirenlerin fotoğraflarını bıraktı.

Kaynak: Duvar Video: YOL TV