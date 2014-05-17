Madenciden Erdoğan’a: Mısır’a ağladın; 300 vatandaşın öldü, bir damla gözyaşı dökmedin

Soma'daki faciada yakınlarını kaybeden maden işçisi, canlı yayında Başbakan Tayyip Erdoğan’ı eleştirerek, “Rabia selamı verip ağlıyorsunda, burada senin 300-400 vatandaşın öldü gözyaşı dökmüyorsun. Sen önce kendi halkına sahip çıkasaksınki ondan sonra Mısır’a sahip çıkacaksın” dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ı da eleştiren madenci, “Taner Yıldız daha önce buradaki ocağa geldim diyor, geldiği yer Işıklar’daki maden ocağı. Eğer buraya geldiğini ispatlarsa ben bugün maden ocağını kendim bırakacağım” ifadesini kullandı.