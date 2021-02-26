Maden protestosunda köylüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: "Tayyare ile inmesini istiyorum"

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Örencik köyü ile Tavşanlı ilçesine bağlı Avcılar köyü arasında açılmak istenen 668 hektarlık alandaki altın ve gümüş maden projesine karşı ormanlık alanlar ve tarım arazileri için mücadele eden köylüler protesto yaptı.

Protesto sırasında konuşan bir kadın, oy verdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Erdoğan'ın tayyare ile inmesini istiyorum. O temiz havayı görmesini istiyorum. Bu 300 haneye nasıl göz yumacaksınız? Bu 300 hane nasıl atacak ona oy?” diye sitemde bulundu.

Köylüleri ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ise köylülere ata topraklarına sahip çıkmalarını söylerken, "Direnin, yurtsuz kalırsınız" dedi.

Kaynak: Anka