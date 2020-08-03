Kazdağları'ndaki 'çöl' görüntüleri yeniden dolaşımda: "Yabanı terkeden insandı, geri dönüp yok eden yine insan oldu"

Türkiye’de yetişen endemik bitki türlerinin 32'sinin yetiştiği, geyik, ayı, domuz, sincap, çeşitli kuş ve böceklerin de yaşam alanı olan Kazdağları'ndaki altın madeninin yarattığı tahribatın havadan çekilen görüntülerini yeniden paylaşan, Kazdağları'ndaki çadırlı nöbetçiler, "İnsafsızca işgal edilen Kazdağları'ndaki şu görüntülere bakın...Yabanı terkeden insandı geri dönüp yok eden yine insan oldu. Hiçbir canlı böyle bir tercihte bulunmamış, bunu yapan insanı düşman dahi bellememişken AlamosuTahliyeEt KazdağlarıEvimiz , dokunmayın demenin zamanı!" dedi.

Çanakkale ve Balıkesir sınırları içerisinde yer alan Kazdağları'nda kesilen ağaçlardan geriye çölü andıran görüntüler kaldı. 20 Mayıs'ta çekilen görüntüler sosyal medyada yeniden dolaşıma girerken, maden ocağının ruhsatının iptal edilmesi talebiyle açılan Kazdağları Kardeşliği isimli Twitter hesabından da, "Bu görüntüler sadece başlangıç, eğer hep birlikte ve şimdi talanı durdurmazsak daha fazla katliam yaşanacak" ifadeleri ile paylaşıldı.