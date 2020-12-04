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Maden ocağı istemeyen köylülere 'cahil' diyen maden ocağı sahibi: O kelimeyi konuyu bilmeyen anlamında kullandım

"Halit Eken özür dilemelidir"

04 Aralık 2020 17:59

Nevşehir Karaburç Köyü’nde yapılması planlanan maden ocağı için köylülerin açtığı dava sonucu bölgede yapılan bilirkişi incelemesi sırasında bazalt maden ocağının sahiplerinden biri olan Halit Eken’in köylülere ‘’Cahil’’ dediği an kameraya yansıdı.

T24'e konuşan Halit Eken, 'cahil' kelimesinin yanlış anlaşılmasından üzüntü duyduğunu belirterek, "konuyu bilmeyen anlamında kullandım" dedi.

Eken kendisinin de maden konusunda 'cahil' olduğunu söyledi. 

Karaburç Köyü sakinleri köylerinde yapılması planlanan maden ocağını istemedikleri gerekçesiyle Kayseri 1. Bölge İdare Mahkemesine başvurarak dava açtı. Bilirkişi incelemesi esnasında bölgeye ve maden şirketi sahiplerinden biri olduğu iddia edilen Halit Eken ile köylüler arasında gerilim yaşandı. Eken, köylülere ‘’Cahil’’ diye hitap etti.

Olayın ardından Karaburç Köyü Doğayı Koruma Geliştirme Platformu Twitter üzerinden bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada platform ‘’Milletin efendisi köylüye ‘cahil’ diyebilme cesareti ve hadsizliğini gösteren Develi Mermer Madencilik Şirketini ve sahiplerinden Halit Eken’i kınıyor ve kendilerini kamuoyu önünde Karaburç köylülerinden özür dilemeye davet ediyoruz’’ dedi.




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