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Madame Tussauds Müzesi, Trump'ın heykelini çöpe attı

Müze yetkilileri bu etkinliğin 3 Kasım’daki ABD seçimleri öncesi sembolik bir hareket olduğunu belirtti

05 Kasım 2020 09:46

Almanya'nın Berlin kentindeki balmumu heykel müzesi Madame Tussauds, ABD Başkanı Donald Trump'ın heykelini çöpe attı.

Berlin Madame Tussauds Müzesi, 30 Ekim'de Instagram sayfasında Trump'ın balmumu heykelinin bir çöpe yerleştirildiğini gösteren bir fotoğraf ve video yayınladı. Paylaşımın altında ise, ABD'de seçilecek yeni başkana yer bırakmak için Trump'ın kaldırıldığı ifade edildi.

Trump heykeli çöp kutusuna koyularak sergilenmeye devam ederken, önceki başkan Barack Obama’nın heykelinin aynı yerinde kalması dikkat çekti.

Trump'ın balmumu heykelinin atıldığı çöpün içinde de "yalan haber" ve "kovuldun" yazılı twitter tabelalarla var, yanına bir de "Amerika’yı Yeniden Büyük Yap" (Make America Great Again) şapkası yerleştirdi.

Müze yetkilileri bu etkinliğin 3 Kasım’daki ABD seçimleri öncesi sembolik bir hareket olduğunu belirterek, Trump’ın balmumu heykelini hazırlık önlemi olarak kaldırdıklarını söyledi.

Reuters, Trump’ın heykelinin muhtemelen başkanlık seçiminden bir süre sonra geri döneceğini bildirdi.

 

Kaynak: Euronews

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