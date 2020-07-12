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Macron'un Gerald Darmanin kararı binlerce kadını sokağa döktü

12 Temmuz 2020 09:09

Fransa'nın birçok kentinde sokağa inen kadınlar, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ve hükümete atanan yeni bakanları protesto etti.

Macron'un 'tecavüz' suçlamasının yöneltildiği Gerald Darmanin'ı İçişleri Bakanlığına atanması tepkiyle karşılandı. Yeni bakan ve Başbakan Jean Castex'in emniyet yetkilileri ile Dijon kentinde toplantı yaptığı sırada meydanlara inen kadınlar hükümetin istifasını isteyen pankartlar taşıdı.

euronews'te yer alan habere göre Macron'un ağır şekilde eleştirildiği diğer bir konuysa Adalet Bakanlığı'na Eric Dupont-Moretti'in getirilmesiydi. ABD'de başlayan #Metoo hareketine karşı takındığı olumsuz tavrıyla bilinen yeni bakan daha önce "saçma sapan şeyler anlatan deli kadınlar var" yorumunu yapmıştı.

Başkent Paris de benzer eylemlere sahne oldu. Çok sayıda kadın hakları savunucusu eylemci, kadına karşı şiddet, cinsel taciz ve cinsiyet eşitsizliğini protesto ederken, bu tür olaylara adı karışmış kişilerin hükümette yer almasına öfke kustu.

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Emmanuel MacronGerald Darmaninİçişleri BakanlığıprotestoEric Dupont-MorettikadınlartecavüzJean Castex

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