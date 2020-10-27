Macron'un fotoğrafı restoranın giriş zeminine yapıştırıldı: "Lütfen burada dur"

Kuveyt'te bir restoran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un fotoğrafını, giriş zeminine yapıştırarak müşterilerin üstüne basmasını istedi.

Körfez ülkesi Kuveyt’te Fransa'ya tepki olarak marketlerdeki Fransız malları raflardan indirilirken, bir restoran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un fotoğrafını yere yapıştırdı. Restoran, Macron'un fotoğrafının altına "Lütfen burada dur" ifadesini de yazdı.

Öte yandan Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim, Macron'un açıklamalarını kınadı. Ganim, yaptığı açıklamada, İslam sembollerine yönelik kasıtlı hakaretlerin kınanması ve dünya genelindeki tüm dinlere yönelik hakaretleri yasaklamak için diplomatik ortamda pratik önlemler alınması çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, 'İslami radikalizmle mücadele' adı altında bir ulusa sesleniş konuşmasında, "İslam bugün dünyanın her yerinde krizde" şeklinde yaptığı açıklama ve Muhammed peygamberin karikatürlerinin binaların duvarlarına yansıtılması, İslam dünyasında tepkilere neden olmuştu.