T24 LogoT24 Logo
Haberler

Macron'un fotoğrafı restoranın giriş zeminine yapıştırıldı: "Lütfen burada dur"

27 Ekim 2020 13:27

Kuveyt'te bir restoran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un fotoğrafını, giriş zeminine yapıştırarak müşterilerin üstüne basmasını istedi.

Körfez ülkesi Kuveyt’te Fransa'ya tepki olarak marketlerdeki Fransız malları raflardan indirilirken, bir restoran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un fotoğrafını yere yapıştırdı. Restoran, Macron'un fotoğrafının altına "Lütfen burada dur" ifadesini de yazdı.

Öte yandan Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim, Macron'un açıklamalarını kınadı. Ganim, yaptığı açıklamada, İslam sembollerine yönelik kasıtlı hakaretlerin kınanması ve dünya genelindeki tüm dinlere yönelik hakaretleri yasaklamak için diplomatik ortamda pratik önlemler alınması çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, 'İslami radikalizmle mücadele' adı altında bir ulusa sesleniş konuşmasında, "İslam bugün dünyanın her yerinde krizde" şeklinde yaptığı açıklama ve  Muhammed peygamberin karikatürlerinin binaların duvarlarına yansıtılması, İslam dünyasında tepkilere neden olmuştu. 

 

ETİKETLER

kuveytFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'restoranotelfotoğrafı restoranın giriş zeminine yapıştırıldı

Diğer Videolar

İbrahim Tatlıses ile kızı Ada'nın stüdyodakileri gülümseten 'maske' diyaloğu

Maskeli gaspçı çalışanın başına tabanca doğrultarak soygun girişiminde bulundu

HDP'li Oluç'tan Bakan Soylu'ya: Kürt halkına bizim üzerimizden 'Haysiyetsiz' demiştir

Hrant Dink Vakfı: Toplumsal dönüşümü dilde başlatabiliriz; yeni bir dil için nefret söylemine hayır

iPhone işçileri, maaşlarının eksik yattığı gerekçesiyle mesai çıkışında yöneticilerin ofisini bastı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Aralık 2020

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Prompter yine durdu; Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süre sustu...

75 yaşındaki vatandaşın konuşması gündem oldu: Bu derece hırsızlık görmedim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'nin uygulamayı planladığı CoronaVac aşısına ilişkin açıklama...

Ahmet Şık: Öyle bir telaş ki Cuma gecesi HSK'ye açıklama...

İranlı "Zombi Gelin" 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı...

Muhalefet eline "iş, aş" yazıp intihar eden vatandaşı hatırlattı; Bakan...

ABD'li ünlü seri katil "Zodyak"ın şifreli mektupları 51 yıl sonra...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Prompter yine durdu; Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süre sustu...

75 yaşındaki vatandaşın konuşması gündem oldu: Bu derece hırsızlık görmedim,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24