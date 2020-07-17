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Macron protestocularla tartıştı: Sayın Cumhurbaşkanı siz benim çalışanımsınız

17 Temmuz 2020 12:21

Fransa'da 14 Temmuz Ulusal Günü'nde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, törenlere katıldıktan sonra eşiyle birlikte yürüyüşe çıktı. Bu sırada protestocular, istifa sloganları atarak, Macron'un çevresini sardı. Macron, protestocularla bir süre konuştu. Macron’un etrafına saranlardan birinin, “Sayın Cumhurbaşkanı siz benim çalışanımsınız” dediği duyuldu.

Macron ve protestocular arasında şu diyalog yaşandı:

"Neden protestolarda motosikletli polisleri sokaklara çıkardınız?

Macron: Cumhurbaşkanı olarak bunun kararını veren ben değilim.

Vatandaş: Onları kaldırın. Sizin bu gücünüz var. Motosikletli polisleri kaldırın. Artık onlara katlanamıyoruz. Herkesle mücadele edebilirim. Sizinle bile ama onlarla başa çıkamıyorum.

Macron: Sakin ol, bağırma.

Vatandaş: Artık katlanamıyoruz. 18 aydır sakiniz. Burada büyük bir şiddet var.

Macron: Beyler bu sizin bazılarınız yüzünden.
 

Vatandaş: Herkesin yüzünden değil sayın cumhurbaşkanı. Motosikletli polisleri kaldırın. Her şeyin daha iyiye gittiğini göreceksiniz. Size yemin ederim motosikletli polisleri durdurursanız sonrasında görüşmelere başlarız. Sayın Cumhurbaşkanı ben sizden yaşlıyım.

Macron: Ne olmuş yani? Protestolarda kaosu benim başlattığımı mı düşünüyorsunuz? Ben burada karımla yürüyüşe çıktım. Siz beni durdurdunuz.

Vatandaş: Bu normal.

Macron: Hayır normal değil.
 

Vatandaş: Sayın Cumhurbaşkanı siz benim çalışanımsınız.

Macron: Bugün tatil ve ben yürüyüşe çıktım. Size saygı gösteriyorum.

Vatandaş: Biz de saygılıyız. Bugün size saygısızlık etmedim.

Macron: Ne olursa olsun sizi dinledim. Taleplerinizi duydum. Sizden sakin olmanızı şiddete başvurmamanızı ve aptalca işler yapmamanızı istiyorum. Eğer bunu yapmazsanız bu sorunu aşamayız.

Vatandaş: Zaman ayırdığınız için teşekkürler. Gerçekten. Saygı duyuyorum ama size oy vermiyorum. Size karşı oy kullanacağım ama yine de size saygı duyuyorum.

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