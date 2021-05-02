Macron'dan 'normalleşme' videosu: "Yeniden kavuşmak için birlikte tutunalım"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Twitter hesabından Fransa'daki pandemi sürecinde normalleşme adımlarına ilişkin bir video yayınladı. Macron Youtube'da da paylaştığı videoya "Önümüzdeki birkaç hafta içinde, bizi normal hayata geri döndürecek yolu birlikte inşa edeceğiz. Yeniden kavuşmak için birlikte tutunalım" notunu düştü.

Europe 1'in ulaştığı Fransa'da normalleşme takvimine göre, ülkenin Koronavirüs karantinasından çıkışı dört aşamadan oluşacak. İlk aşama 3 Mayıs'ta üniversite ve liselerin kısıtlı saatlerle açılması, gün içi izin belgesi uygulamasının sonlanması, bölgeler arası seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasından oluşacak. İlk aşamada sokağa çıkma kısıtlaması, evden çalışma ve hizmet sektörü ile mağazaların kapalılık durumu aynı kalacak.

19 Mayıs'ta geçilmesi beklenen ikinci aşamada ise mağazalar belli kurallar çerçevesinde açılacak. Teraslar müşteri kısıtlamasıyla açıklacak. Müzeler, sinemalar, tiyatrolar ve gösteri salonları ziyaretçi limitiyle açılacak. Kapalı alanda spor, belli kurallar çerçevesinde gerçekleştirilecek. 10 kişiden fazla bir araya gelmek yasak olacak. Evden çalışma sistemi sürerken sokağa çıkma kısıtlaması akşam 21.00'e çekilecek.

9 Haziran olarak belirlenen üçüncü aşamada ise sokağa çıkma kısıtlaması 23.00'e çekilecek. Bu süreçte ofislere dönüş başlayaca. Kafe ve restoranların kapalı alanları da belli sayıda müşteri kısıtlamasıyla açılacak. Kültür merkezi ve spor alanlarında 5000 kişiye kadar etkinlik mümkün olacak (Sağlık sertifikasıyla). Sağlık sertifikası olan turistler ülkeye alınacak.

Dördüncü ve son aşama ise 30 Haziran olmak üzere planlandı. Bu aşamada sokağa çıkma kısıtlaması tamamen kaldırılacak. Sağlık sertifikasıyla binden fazla kişinin olduğu etkinlikler içeride de dışarıda da gerçekleştirilecek. Gece kulüpleri kapalı kalacak.