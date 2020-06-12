Maçka Parkı’nda yaşanan saldırının ardından güvenlik önlemleri artırıldı

İstanbul -Maçka Parkı’nda doktor Süleyman Dönmez'in tartıştığı kişi tarafından saldırıya uğramasının ardından polis bugün parkta güvenlik önlemlerini artırdı.

Ekiplerin sık sık devriye gezerek kimlik kontrolü yaptıkları gözlendi.

Ne olmuştu?

Şişli Maçka Parkı'nda, laf atma iddiasıyla yaşanan tartışmada, Emrah.D isimli kişi kırık bira şişesiyle bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistanlık yapan Süleyman Dönmez'in boğazını kesti. Ağır yaralanan ve aşırı kan kaybeden Dönmez, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Dönmez'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken şüpheli Emrah.D Eyüpsultan'da yakalandı.