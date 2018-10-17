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Spor

Maçın ilk yarısın 35. dakikada bitiren hakem uyarılar sonrası hatasını düzeltti

17 Ekim 2018 22:01

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk ettiği U15 Ligi maçında, karşılaşma 1-0 siyah-beyazlı ekibin üstünlüğüyle devam ederken hakem ilk yarıyı bitirdi. Dakikalar 37'yi gösterirken çalan ilk yarının bitiş düdüğü herkeste şaşkınlık yarattı. 40 dakika oynanması gereken ilk yarının 37. dakikada bitmesi üzerine Galatasaray cephesinden hakem Ahmet Yakup Akçal'a itiraz geldi. İlk yarının 35 dakika olduğunu düşünen Akçal, 2 dakika da uzatma bölümü eklediği maçı 37. dakikada bitirdi. Galatasaraylı teknik sorumlu ve futbolcuların itirazı sonrası yardımcılarıyla konuşan Akçal, karşılaşmayı kaldığı yerden devam ettirdi. Maç Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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