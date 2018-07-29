Macaristan'da yavaş trene salyangoz kostümlü protesto; kim daha hızlı görelim?

Mátészalkaleaks isimli aktivist grubun üyesi olan gösterici oldukça yavaş hareket eden treni geçmeyi başardı. Salyangoz kıyafetli adamdan daha yavaş olan tren, Macaristan'ın Debrecen şehri ile Mátészal kakasabası arasındaki 78 kilometrelik mesafeyi toplamda 1 saat 45 dakikada kat ediyor. Debrecen Macaristan'ın ikinci büyük şehri. Mátésza'da yaşayan öğrenciler, işçiler gibi bu şehre seyahat etmek isteyen kişiler aktivistlerin yavaşlığını eleştirdiği treni kullanmak zorunda kalıyor. Kaynak: (Euronews)