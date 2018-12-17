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Macaristan'da 'Köle Yasası' karşıtı eylemler sürüyor

17 Aralık 2018 18:55

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya gelen yaklaşık 10 bin kişi, Avrupa'da aşırı sağın ‘yıldız çocukları'ndan biri olarak da anılan Başbakan Viktor Orban yönetiminin geçen hafta gerçekleştirdiği ‘Köle Yasası' düzenlemesini protesto etti. Kalabalık, televizyon kanallarının genel merkezleri ile parlamentonun bulunduğu Kahramanlar Meydanı'nda bir araya geldi. Pazar günü gerçekleştirilen eylem, yasadaki değişikliklerin yürürlüğe girmesinden bu yana gerçekleştirilen dördüncü ve en büyük protesto oldu.

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