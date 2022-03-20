Macaristan’da yaşayan gazeteci Tarık Demirkan 3 Nisan'da yapılacak seçimleri KRT TV’de yayınlanan Semra Topçu ile Haftanın Panoraması programında değerlendirdi. Demirkan, "Macaristan'da 6 muhalefet partisi ortak adaylarını ön seçimle belirlediler, bu birlikte hareket etmelerini kolaylaştırdı" dedi.

Türkiye’deki 6 partinin ittifakı ile Macaristan’daki 6 partinin ittifakını karşılaştıran Demirkan şunları söyledi:

“Macaristan ve Türkiye arasındaki benzerlik tabandan gelen istek ve ittifaka olan açlık. İktidarı değiştirmek için birliktelik oluştu. Macaristan seçimi Türkiye için önemli ipuçları verebilir.

Macaristan’daki baskı ortamı ile Türkiye’yi kıyaslamak doğru olmaz ama muhalefete hareket imkanı bırakılmadı ve muhalefet partileri dört yıl önceki belediye seçimlerinden ders çıkardılar. Genel seçimler için büyük organizasyona gittiler.

Macaristan’da 12 yıllık Orban iktidarını değiştirmek için 6 muhalefet partisi bir araya geldi. 3 Nisan seçimi için ortak adayları ön seçimle belirlediler. Türkiye’den farkı da bu. Her seçim bölgesinde muhalefet tek aday belirledi, ön seçim önemli oldu. Birlikte hareket etmeyi kolaylaştırdı. Türkiye’de isteyeniz aday belli değil.

Ön seçim yapıldığında muhalefet öndeydi, gündem yaratmıştı. Sonra durum biraz değişti ama şimdi savaş yeniden şartları değiştirdi.”