Maça aldırış etmeyen yaşlı kadın sahanın ortasından geçti

Yunanistan’da sosyal medyada son günlerde en çok paylaşılanlar arasında Thesprotia bölgesinden yaşlı bir nine yer alıyor. Çocuk futbol ligi kapsamında oynanan müsabaka sırasında yaşlı nine maça aldırış etmeden sahaya girerek karşı tarafa geçti. Yaşlı kadın, sahanın etrafından dolaşarak karşıya geçmek yerine kestirme yolu tercih edince, maçın hakemi maçı durdurmak zorunda kaldı. Sahada bulunan taraftarların olayı kaydederek internette paylaşması sonrası, yaşlı nine bir anda sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi.