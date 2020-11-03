Maaşları ve tazminat hakları için eylem yapan işçilere polis müdahalesi: “Kalkanla görüntüyü engelle”

BİMEKS’te çalışan ve yaklaşık 4 yıldır maaşları ve tazminat haklarını alamadıkları için eylem yapan işçilere polis müdahale etti.

Basın mensuplarının görüntü almasını da kalkanlarla engelleye polisler, işçileri çembere alarak gözaltı yaptı.

'Pandemi önlemleri' gerekçesiyle izin verilmeyen eylemlerini, şirket patronu Vedat Akgiray’ın profesör olarak çalıştığı Boğaziçi Üniversitesi önünde oturma eylemine dönüştüren işçiler, bir ağacın etrafında kendilerini birbirlerine zincirledi.

Polis amirinin gözaltı sırasında çevik kuvvet ekiplerine “Kalkanla görüntüyü engelle” diyerek talimat verdiği anlar kameralara yansıdı.