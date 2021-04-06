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Maaşını koyduğu poşeti köpeklere kaptırdı

06 Nisan 2021 16:10

Kastamonu'nun Daday ilçesinde bir fırında çalışan 29 yaşındaki Nihat Bostancı, maaşını koyduğıu poşetini kaybetti. Polise giderek şikâyetçi olan Bostancı'nın poşetini köpeklerin aldığı belirlendi.

Bostancı, aldığı maaşını ve telefonunu içerisinde iki adet ekmeğin ve elbiselerinin olduğu poşete koydu. Ardından evine gitmek üzere yola çıkan Bostancı, yolda komşusuna rastladı ve sohbet etmeye başladı. Komşusu ile konuşurken elindeki poşeti yere bırakan Bostancı, bir süre sonra poşetin yerinde olmadığını fark etti.

İçerisinde maaşının ve telefonunun olduğu poşetinin çalındığını düşünen Bostancı, Daday İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikâyetçi oldu. Emniyet ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek yaptıkları araştırma sonucunda içerisinde para ve telefonun bulunduğu poşeti ıssız bir yerde, ağacın altında buldu.

Ekipler, poşet üzerinde yaptıkları incelemede poşetin içerisindeki ekmeklerin köpekler tarafından yendiğini, para ile telefonun da poşetin içerisinde olduğunu belirledi. Ayrıca poşette bulunan elbiselerin ve cüzdanın üzerinde de diş izlerine rastlayan ekipler, poşeti alanın köpekler olduğunu tespit etti.

KastamonuDadayköpekmaaşekmek

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