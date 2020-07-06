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Lunapark ve tematik parklar açıldı

06 Temmuz 2020 17:12

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında faaliyetleri durdurulan lunapark ve tematik parklar, temizlik, maske ve mesafe şartıyla yeniden açıldı.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “Lunapark ve Tematik Parklarla İlgili Alınması Gereken Önlemler” konulu genelge gönderdi. Genelge çerçevesinde lunapark ve tematik parklar 6 Temmuz itibariyle yeniden faaliyete geçti. Yeni normalleşme süreciyle 2020 yılı içerisinde lunapark ve tematik parklara, sadece bir yerde faaliyet göstermek ve Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kurallara uyulması şartları konuldu.

Bayrampaşa Şehir Parkı’ndaki lunaparka ilk günden aileler çocuklarıyla beraber geldi. Görevliler tarafından ateşi ölçülen vatandaşlar ellerine dezenfektan sıkıp sosyal mesafeye uyularak içeri alındı. Lunaparktaki aletlere binen çocuklar, özlem giderdi.

Yeğenini lunaparka gezmeye getiren bir vatandaş, “Yeğenimizle geldik. Çarpışan arabaya bineceğiz. Dönme dolaba bineceğiz. Bugün hava birazcık sıcak fakat güzel” dedi.

Lunaparka eğlenmek için geldiğini ifade eden Yusuf Kaan Ateş, “Bugün binebilirsem oyuncaklara bineceğim. Eğlenmek istiyorum. Maskemi takıyorum. Dezenfektanımı kullanıyorum. Sosyal mesafeyi koruyorum” şeklinde konuştu.

Hasret gidermek için arkadaşlarıyla birlikte lunaparka gelen Hüseyin Çayır, “Açılışa arkadaşlarımla geldiğim için mutluyum. Önlem olarak maske takıp dezenfektan kullanacağım. Bugün bir alet yenilenmiş. O alete ve gondola bineceğiz. Memleketten yeni geldim. Hasret gidermek için lunaparka geldim” diye konuştu.

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