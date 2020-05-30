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Lufthansa, 9 Milyar Euro yardım alacak ama yüzde 20’si kamulaştırılacak

Fulya Canşen, 'Almanya'nın Koronavirüs Günlüğü'nde anlattı

30 Mayıs 2020 15:42

Fulya Canşen

Köln

Haftalar süren pazarlıklar sonunda, dün gece yarısı Lufthansa Hava Yolları, AB Komisyonu ve Alman Hükümeti’nin 9 milyar Euro’luk kurtarma paketi konusunda uzlaştığı bildirildi. Rakamın 3 milyarı Alman Kamu Kalkınma Bankası'ndan kredi olarak alınacak ve geri ödenecek. Yardıma karşılık devletin hisse payının ilk etapta yüzde 20 olması öngörülüyor. Lufthansa başka bir şirket tarafından devralınma riski ile karşı karşıya kalırsa, bu pay yüzde 5 oranında arttırılacak.

Lufthansa ayrıca diğer iştiraklerinin bulunduğu Avusturya, İsviçre ve Belçika hükümetlerine de yardım için başvurmuştu. Pazarlıkların uzun sürmesinin en önemli nedeni, Lufthansa Havayolu’nun Frankfurt ve Münih havaalanlarındaki slot haklarından, yani Lufthansa uçaklarına tahsis edilen 12 ila 300 jetin kullandığı 72 saat diliminden vazgeçmek istememisiydi. AB Komisyonu, "20 uçağını çek" diyordu, Lufthansa “Üçten fazlası olmaz” diye itiraz ediyordu.

Uzlaşma sonunda Lufthansa, her rakip firmanın 4 uçağına bu hakkı devretmeyi 1,5 yıl için kabul ettiğini açıkladı. AB Komisyonu şirketten bu hakkı süresiz devretmesini istemişti. Şirket yönetim kurulunun onayladığı yardım paketi denetim kurulu ve ortakların da onayına sunulacak.

AB, Korona salgınından bu yana şirketlere 2,5 trilyon Euro'ya yakın yardım sözü Verdi. Bu miktarın neredeyse yarısı Almanya’ya gidiyor. Fransa ve İtalya bu toplamın sadece yüzde 18’ini alabiliyor. Bu nedenle AB iç pazarında Almanya’nın baskın olması ve haksız rekabet koşullarına uyulmamasından endişe ediliyor. Özellikle Fransa ve İtalya hükümetleri Brüksel’den Berlin’in baskılarına boyun eğmemesini istiyor.

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