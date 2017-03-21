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Lübnanlı diva: Ayşe Hatun Önal şarkımı çaldı

21 Mart 2017 14:41

Lübnanlı diva Nicole Saba, Ayşe Hatun Önal’ın geçtiğimiz ay klip çektiği 'Olay' şarkısının, 2012 yılında piyasaya sürdüğü 'Hafdal Ahlam'dan birebir çalıntı olduğunu iddia etti. Arab News gazetesinin haberine göre, Lübnanlı şarkıcı Nicole Saba, ‘Olay’ parçasının 2012 yılında piyasaya çıkardığı ‘Hafdal Ahlam’ (Hayallerine Devam Et) şarkısından çalıntı olduğunu iddia etti. Lübnanlı diva, önceki gün Twitter’dan “Sizin bitirdiğiniz noktada bazı insanlar başlar. #Copycat (taklitçi)... Hırsız... “ yorumunda bulundu. Yeni albümü ‘Selam Dengesiz’le müzik listelerinde üst sıralarda yer alan Ayşe Hatun Önal’ın ‘Olay’ şarkısına çektiği klip büyük beğeni görmüştü.

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