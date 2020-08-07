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Lübnan'ın kalbi Beyrut'taki patlamanın net görüntüleri

Çevre binalarda oluşan hasar anbean kamerada

07 Ağustos 2020 17:48

Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki limanda meydana gelen patlamanın net görüntüleri yayınlandı. Patlama sonrası oluşan şok dalgasıyla çevredeki binalarda oluşan hasar saniye saniye kameralara yansıdı.

Beyrut’taki limanda 2 bin 700 ton amonyum nitratın patlamasıyla kent felaketi yaşadı. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre Hasan, salı günü başkentte yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 154'e yükseldiğini yaklaşık 5 bin yaralı olduğunu söyledi.

Öte yandan kentte milyarlarca dolar maddi hasar meydana geldi. Bir binanın çatısından kaydedilen görüntülerde, patlama anı kameralara yansıdı. Patlamayla birlikte yayılan şok dalgasının yüksek apartman bloklarının camlarını havaya uçurduğu anbean kameralara yansıdı.

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