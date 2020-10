Lübnan’daki patlama sonrası halk faciadan kalan izleri silmeye çalışıyor

Lüban'ın Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos’ta meydana gelen patlama sonucu yapılan yardımların kendilerine ulaşmamasından şikayet eden halk, yıkılan evlerini tamir etme çalışmalarını sürdürüyor. Halk ve yerel örgütler bir araya gelerek facianın etkilediği mahalle, ev ve sokakları temizliyor.

Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada 190 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 500’den fazla kişi yaralandı, şehirdeki binalar büyük hasar gördü. Korkunç patlamanın anılarını unutmaya çalışan halk, evlerine girerek tamir ve restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. Yerel kaynaklar, uluslararası örgütler tarafından yapılan yardımların yardıma muhtaç olan tüm ailelere ulaşmadığını belirtiyor. Durumu izleyen yerel örgütler sınırlı imkanlarıyla tamirat çalışmalarına katılıyor.

Yerel örgütlerin yardımıyla toparlanmaya çalıştıklarını ifade eden Jorge Aisaa “Patlama sonrasında Lübnanlı yerel bir örgüt olan Bereket Evi bizimle iletişime geçti. Evimizi yavaş yavaş tamir etmeye başladılar. O kadar çok harap vardı ki evimize girmek bile zordu. Onların müdahalesi olmasaydı evimiz hep kullanılmaz halde kalacaktı. Bu kişilerin sayesinde güçlü kalabildik yoksa hiçbir şeyimiz kalmadı” dedi.

Gençler de yardım kampanyalarına katılıyor

Resmi kaynaklar göre Lübnan’da 300 binden fazla kişi evsiz kaldı, 50 binden fazla ev hasar gördü. Evsiz kalan ailelere yardım etmek için gençler de yardım kampanyalarına katılıyor. Zor durumdaki ailelere yardım etmek için sokağa çıktığını belirten Rana Jabr “Arkadaşımla uzun zamandan beri zor durumda kalan kişilere yardım ediyoruz. Bu sefer her şey farklı oldu, patlamadan 3 gün sonra sokaklara çıkabildik. Patlamanın etkisi büyüktü, nasıl yardım edeceğimize baktık. Bir aile ile başlamaya karar verdik. Sosyal medyadan yardım isteyenleri aradık. Sadece geçtiğimiz 2 gün boyunca 4 ailenin evindeki kırılan camlarını tamamen tamir edebildik. Sadece biz değiliz ustalar da yardımlara katılıyor. Nayf usta her zaman bize yardım eden bir usta. Her gün ailelere yardım etmek için sabahın erken saatlerinde bizimle çıkıyor cam ve ahşap tamiratı ile ilgileniyor. Kötü durumlara rağmen Nayf usta her zaman gülümseyerek işlerini yapıyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 190'a yükseldi, patlamada 6 bin 500’den fazla kişi ise yaralandı. Yetkililer 3 kişinin hala kayıp olduğunu ve arama çalışmalarının sürdüğünü belirtiyor. Beyrut Limanı'ndaki depoda bulunan amonyum nitratın yanması sonucu büyük bir patlama meydana gelmişti.