Eski LDP Genel Başkanı Toker: Erdoğan konumunda birisi Türk siyasetinde 50+1 konusunu açıyorsa, anayasa değişikliği gündeme getirmiş demektir

Eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Cem Toker, “Erdoğan konumunda birisi Türk siyasetinde 50+1 konusunu açıyorsa, anayasa değişikliği veya yeni anayasayı da gündeme getirmiş demektir.” dedi.

TV100 yayınına katılan Toker “Erdoğan 50+1'den rahatsız, gerekçeleri fazlasıyla var.” diye konuştu.

Ne olmuştu?

Saadet lideri Temel Karamollaoğlu Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı görüşmeyle ilgili olarak, “ Cumhurbaşkanı'yla birçok konuda anlaşamamakta anlaştık. Sadece 50+1'den şikâyet etti." açıklamasını yapmıştı.

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