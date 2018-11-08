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LÖSEV, 20. yılını "Canım Kardeşim"in özel versiyonuyla kutluyor!

08 Kasım 2018 15:10

LÖSEV 20. yılını Canım Kardeşim'in özel versiyonuyla kutluyor. 1998'den bu yana yüzlerce çalışanı, on binlerce hastası, onların aileleri ve milyonlarca gönüllüsü ile kocaman bir aile olan LÖSEV (Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı), 20. yılını çok özel bir şekilde kutladı. 20. yıl için, Ertem Eğilmez imzalı, Tarık Akan ile Halit Akçatepe'nin başrollerini paylaştığı unutulmaz "Canım Kardeşim" filminin özel bir versiyonu hazırlandı. “Canım Kardeşim” filminin LÖSEV'e özel bir versiyonu çekildi. Filmin yeni versiyonunda Akan'ın rolünü, büyük oğlu Barış Üregül canlandırdı. 5 dakikalık kısa filmin yönetmenliğini Bahadır Karataş üstlendi. LÖSEV'in, geride bıraktığı 20 yılda lösemi tedavisinde kaydettiği başarılara dikkat çekmek amacıyla çekilen film, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında ilk kez basınla ve kamuoyuyla paylaşıldı.

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