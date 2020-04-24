Lösemi hastası çocuğunu tedavi için Türkiye'ye getiren babanın umudu, Koronavirüs nedeniyle kapanan sınır kapısının ardında kaldı

Lösemi hastası 2 yaşındaki oğlu Abdurrahman’ın tedavisi için Adana’ya gelen Muhlis Julli, Koronavirüs nedeniyle sınır kapıları kapanınca ilik nakli için geride kalan eşi ve diğer oğlunu Türkiye’ye getiremedi.

Suriye’nin İdlib kentinde yaşayan Muhlis Julli ve Betül Baradiği çiftinin 2 yaşındaki oğulları Abdurrahman’a doğuştan lösemi teşhisi konuldu. Küçük çocuğun durumu ağırlaşınca baba Muhlis, oğlunu 6 ay önce gerekli izinleri alıp Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Hematoloji servisine getirdi. Kentin Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi’nde de ev tutan baba, oğlunun tedavi sürecini başlattı.

Aradan aylar geçmesine rağmen küçük Abdurrahman’a uygun ilik bir türlü bulunamadı ve doktorlar kardeşi ve annesinin iliklerinin uyabileceğini babaya söyledi. Ancak Koronavirüs nedeniyle sınır kapıları kapandığı için anne ve oğlu Suriye’den Türkiye’ye gelemedi. Balcalı Hastanesi anne ve kardeş için ‘Tedavi nedeniyle Türkiye’ye gelmeli’ diyerek dilekçe yazarken, Adana Valiliğine bağlı İl Göç İdaresi Müdürlüğü de baba Muhlis’in eşi ve oğlunu almaya gidebilmesi 22 Nisan tarihinde 1 Mayıs’a kadar geçerli ‘Yol izin belgesi’ düzenledi. Ancak Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı virüs nedeniyle kapalı olduğu için Türkiye’ye giremeyen anne ile oğul, devlet yetkililerinin özel izinle ülkeye girişlerini onaylamasını bekliyor.

“Çocuğumun iyileşmesi için ailemin gelmesi lazım”

Baba Muhlis Julli, “İlik nakli yapılması lazım oğluma. Anne ve kardeşinin ilikleri belki uyabilir. Test yapılması lazım ve onları Türkiye’ye getiremiyorum. Bir türlü getiremiyorum. Çocuğumun ameliyat olması lazım. Çocuğumun iyileşmesi için ailemin gelmesi lazım. Sınıra yakın yerde kalıyorlar zaten. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hatay Valisi’nden yardım istiyorum. Çocuğumun bünyesi gittikçe zayıflıyor. Ailemi getirmem gerekiyor” ifadelerini kullandı.(İHA)