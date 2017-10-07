Lösemi hastası arkadaşlarına moral için saçlarını kazıttılar

Zonguldak'ta 12 lise öğrencisi, 4 aydan bu yana hastanede lösemi tedavisi gören ve saçı dökülen sınıf arkadaşları Kutay Gönültaş'a destek için saçlarını kazıttı. Liseliler, ardından görüntülü görüştükleri Kutay Gönültaş'a, "Saçımız değil, canımız feda Kutay" diyerek moral verdi. Eren Enerji Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü 12'nci sınıf öğrencisi Kutay Gönültaş, 4 ay önce lösemi tanısıyla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Sınıf arkadaşları, ilik nakli bekleyen Gönültaş ve yakınlarını hergün arayarak destek olmaya çalıştı. 12 öğrenci, tedavi sürecinde saçı dökülen Gönültaş'a moral vermek için saçlarını 'sıfıra' kestırmeye karar verdi. Okul çıkışı berbere giden öğrenciler Yunus Emre Yüksel, Emirkan Adıyaman, Sait Cihan Çamlı, Dorukhan Fidan, Berk Kutay Güçlücan, Melih Güçlücan, Batuhan Otkay, Doğukan Korkmaz, Hasan Ay, Enes İnce, Mert Güner ve Enes Koymatoğlu saçlarını 'sıfır numara' kestirdi.