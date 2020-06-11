Los Angeles’ta bulunan 332 Türk vatandaşı tahliye uçağıyla İstanbul’a geldi

Dünyada etkili olan korona virüs nedeniyle dış hat uçuşlarının durdurulmasının ardından Türkiye’ye dönemeyen Los Angeles’taki 332 Türk vatandaşları özel seferle İstanbul’a getirildi.

ABD’nin Los Angeles eyaletinden bulunan 332 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları (THY) tahliye uçağıyla İstanbul’a geldi. Türk vatandaşlarını taşıyan TK-4906 sefer sayılı Boeing 777 tipi TC/JJZ kuyruk tescilli uçak saat 15.30’da İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. Uçakta yolcuların vücut ısıları Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından ölçüldükten sonra pasaport kontrol noktasına gelerek iletişim ve sağlık durumlarını bildiren formları doldurdular.



“Hijyenimize dikkat edeceğiz”

Meksika’da yaşadığını söyleyen Arin Çetin, “Meksika’da yaşıyorum normalde. Uzun bir yolculuk. Los Angeles’ten geliyoruz. Devlet tarafından ayarlandı bu uçak. 14 gün boyunca karantinadayız. Daha sonra temizliğimize, hijyenimize ve sosyal mesafeye dikkat ederek normalleşmeyi bekleyeceğiz” dedi.



“Bu süreci ailemin yanında geçirmek istedim”

Los Angeles’ta yaşadığını söyleyen Serkan Siyin, “Los Angeles’ta yaşıyorum. Bu kurtarma seferiyle ülkeme geri dönmek istedim. Bu süreçte İstanbul’da bulunan ailemle zaman geçirmek istedim. Türk Hava Yollarında çalışıyorum. Bu süreci değerlendirip ailemin yanına gelmek istedim” diye konuştu.