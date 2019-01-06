Loris Karius: Bu takımın birinci kalecisi benim

Loris Karius, "Yazılıp çizilenlere baksaydım çoktan Liverpool'a dönmüştüm. Bu takımın birinci kalecisi benim" dedi. Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, siyah-beyazlı ekibin Antalya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Antalya kampının çok iyi koşullarda devam ettiğini belirten Karius, "Burada olmak çok güzel. Harika koşullarda çalışıyoruz. Takım olarak çok iyi hazırlanıyoruz. Hazırlık dönemini çok iyi geçirmemiz gerekiyor. Bizim için ikinci yarı çok zor olacak. Çünkü ilk yarı çok puan kaybettik. Durumu toparlamak için iyi performans gösterip, bir seri yakalamamız gerekiyor. Ancak bu sayede zirveye ortak olabiliriz" diye konuştu.