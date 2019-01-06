T24 LogoT24 Logo
Spor

Loris Karius: Bu takımın birinci kalecisi benim

06 Ocak 2019 19:15

Loris Karius, "Yazılıp çizilenlere baksaydım çoktan Liverpool'a dönmüştüm. Bu takımın birinci kalecisi benim" dedi. Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, siyah-beyazlı ekibin Antalya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Antalya kampının çok iyi koşullarda devam ettiğini belirten Karius, "Burada olmak çok güzel. Harika koşullarda çalışıyoruz. Takım olarak çok iyi hazırlanıyoruz. Hazırlık dönemini çok iyi geçirmemiz gerekiyor. Bizim için ikinci yarı çok zor olacak. Çünkü ilk yarı çok puan kaybettik. Durumu toparlamak için iyi performans gösterip, bir seri yakalamamız gerekiyor. Ancak bu sayede zirveye ortak olabiliriz" diye konuştu.

ETİKETLER

Loris Kariusbirinci kaleci benimfabrikalecitransferbeşiktaş

Diğer Videolar

Nesli tükenmekte olan 'beyaz gelincik' Kars’ta görüntülendi

Bağdat Caddesi'nde otomobil takla attı

'Hiç’likten Gelen Güç' kitabının yazarı kitabının 'tılsımlı' olduğunu savundu: Satın alan kişinin enerjisine uyumlanır, başkasına devredilemez

Başkentte 'kadına şiddete hayır' dansı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Şubat 2020

Kızı korkmasın diye bomba seslerini oyuna dönüştüren Suriyeli baba: Kızımın savaşla ilgili hiçbir şeyi hissetmemesini sağlıyoruz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Arka Sokaklar'da dikkati çeken 'bekçi' sahnesi: Bunlar da yeni çıktı;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Güldür Güldür Show'un Almanya Turnesi kanlı bitti; 1 kişi hayatını...

AKP'li Savcı Sayan o fotoğrafı apar topar sildi...

Yargıdan bekçiler için bir karar daha: Kimlik soramazsın...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Arka Sokaklar'da dikkati çeken 'bekçi' sahnesi: Bunlar da yeni çıktı;...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24