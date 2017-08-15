Londra’da metro istasyonu boşaltıldı!

Dumanın çıkış nedeni henüz belirlenemedi İngiltere'nin başkenti Londra'nın en kalabalık metro istasyonlarından biri olan Oxford Caddesi İstasyonu, sebebi henüz belirlenemeyen duman sebebiyle boşaltıldı. Sabah 9 sıralarında meydana gelen olayda yolcular sosyal medya üzerinde tren vagonu içinden ve istasyondan çıkan dumanı görüntüleyen fotoğraflar paylaştı. Londra İtfaiye ekiplerince müdahale edilen olayda şu ana kadar bir yaralanmanın olmadığı belirtildi. Londra Ulaşım Müdürlüğü (TFL) ise dumanın çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini yangının tren istasyonunda mı yoksa trende mi başladığının kesin olmadığını açıkladı.