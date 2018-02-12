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Londra'da City Havalimanı'nda 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

12 Şubat 2018 14:37

İngiltere'nin başkenti Londra'daki City Havalimanı, 2. Dünya Savaşı'nda kalma bir bombanın bulunması nedeniyle uçuşa kapatıldı. Londra merkezine en yakın havalimanı olan City'nin uçak pisti yakınlarında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba bulununca, Havalimanı hava trafiğine kapatıldı. Uzmanlar, City Havalimanı pistinin yakınlarınki Kral 5. George Rıhtımı'ndaki inşaat çalışmaları sırasında bulunan bombanın 2. Dünya Savaşı'ndan kalma olduğunu teyit etti. Bombanın etkisizleştirilmesi için başlatılan çalışmalar nedeniyle, City Havalimanı uçuşlara kapatıldı ve bölgede geniş bir güvenlik çemberi oluşturuldu.

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