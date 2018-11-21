Londra'da Başbakanlık konutunun ünlü kedisi Larry kapıda kaldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da Downing Sokağı 10 numaradaki başbakanlık konutunda yaşayan kedi Larry yine sosyal medyada viral oldu. 2011'den bu yana başbakanlık konutunda fare avcısı olarak görev yapan ünlü kedi Larry yağmurda dışarıda kaldı. Çaresizce kapının önünde bekleyen Larry'nin yardımına bir polis memuru koştu ve Downing Sokağı 10 numaranın ünlü siyah kapısını açarak kediyi içeri aldı. Ev kedisi Larry'nin başlıca resmi görevleri arasında misafirleri karşılamak, asayişi sağlamak ve farelere savaş açmak bulunuyor. Kaynak: (Euronews)