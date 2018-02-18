Londra Moda Haftası, Bora Aksu defilesi ile başladı

Bora Aksu'nun dün Londra Moda Haftası'nda gösterilen Sonbahar Kış 2018-19 koleksiyonu, ünlü cerrah Margaret Ann Buckley'in hayatından esinlendi. Georgian sosyetesindeki bütün kuralları yıkarak yüzyılın en ünlü ve başarılı cerrahlarından biri olan Margaret Ann Buckley'in inanılmaz yasam öyküsü, Bora Aksu'nun Londra'da sergilenen kış koleksiyonunun çatışını oluşturuyor. 2003 yılında moda dünyasının en prestijli okullarından Central Saint Martin's College of Art'ta Master eğitimini en iyi derece ile tamamlayıp mezun olan Bora'nın mezuniyet koleksiyonunun tüm parçaları Dolce & Gabbana ikilisi tarafından satın alındı. Bora Aksu ilk defilesinden sonra İngiltere Moda Konseyi tarafından resmi listeye alindi ve üst üstte dört kez yeni jenerasyon ödülünü kazandı. Rita Ora, Ellie Goulding, Marion Cottilard,Tori Amos, Siena Miller, Keira Knightley gibi dünyaca ünlü sanatçıları giydiren ve 2010 yılında Buckingham Sarayı'nda Kraliçe Elizabeth'e takdim edilen Bora Aksu, Londra Moda Haftası'nda yarattığı farklı çizgiyle etki yaratmaya devam ediyor. Son üç yıldaki yeni oluşumla mağazalaşmaya başlayan Bora Aksu markasının Hong Kong, Şangay, Pekin basta olmak üzere Asya Pasifik'te 19 mağazası bulunuyor.