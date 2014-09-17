Londra Metrosu'nu koşarak yenen adam!..

En az şehrin kendisi kadar meşhur Londra metrosu, en kral olimpiyatlarda bile göremeyeceğiniz türden çok çok acayip bir yarışa sahne oldu. Halihazıra pek normal sayılamayacak yarış videolarıyla ünlü EpicChallenges adlı Youtube kanalının yayınladığı videoda, ismi lazım değil bir İngiliz gencin Londra metrosuyla amansız yarışını izliyoruz. Londra metrosunun İstanbul metrosu gibi yerin yedi kat altında olmamasını avantaja çeviren genç, Mansion House durağında indiği metrodan koşar adımlarla yukarı çıkıyor ve sokaklarda tam gaz koşturmaya devam ediyor. Cannon Street'teki metro durağında son bulacak bu acayip yarış sırasında gencin bir arkadaşı da metrodaki manzarayı çekiyor. Bu sırada beşinci vitese takan genç, metroyla hemen hemen aynı sürede durağa varmayı başarıyor ve metroya biniyor. Dili dışarıda bir şekilde kendini yere atan genci metro ahalisi alkışlarla kutluyor. Bir benzerini İstanbul'da ne zaman görürüz acaba? - Playtusu.com