T24 LogoT24 Logo
Haberler

Londra'dan gelen yolculara PCR testi

21 Aralık 2020 10:20

Koronavirüs’ün mutasyona uğradığı tespit edilen İngiltere’ye uçuşların durdurulmasının ardından son uçak İstanbul’a geldi. Londra’dan İstanbul’a gelen Kabin ekibi dahil 125 kişiye İstanbul Havalimanı’nda PCR testi yapıldı. Adres ve iletişim bilgileri alınan yolcular evlerine karantinada kalacak.

Korona virüsün mutasyona uğramasıyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı artmasından dolayı İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye yapılan uçuş seferleri geçici durdurma kararı alındı. Karar üzerine bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca "İngiltere kaynaklı mutasyon riski üzerine alınan tedbirler kapsamında halen yolda olan uçuşlar için tüm yolculara test yapılacak ve karantina kuralları uygulanacaktır. Tedbirler tam koordinasyonla yürütülmektedir" uyarısında bulundu.

İstanbul Havalimanı’nda PCR testi yapıldı

Bakan Koca'nın açıklaması üzerine Türk Hava Yolları'na ait uçakla Londra'dan İstanbul'a gelen aralarında kabin ekiplerinin de bulunduğu 125 yolcu İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs tedbirleri uygulandı. Sağlık ekipleri tarafından uçakta iletişim ve adres bilgileri alınan yolcular daha sonra havalimanı içerisinde bulunan PCR testi alanına götürüldü. Burada yolculardan boğaz ve burundan sürüntüleri alındı. Londra'dan İstanbul'a gelen yolcuların evlerinde karantina altında olacakları ve filyasyon ekipleri tarafından takip altında tutulacakları öğrenildi.

ETİKETLER

mutasyonkoronavirüssalgınlondrapcr testi

Diğer Videolar

Duruşmaya çıkan soyguncu hakimle flörtleşince viral oldu

Alt yapı çalışması yapan işçinin başına tabela düştü

MSB'den “Durgun Sulardan Geçiş Tatbikatı" paylaşımı

Onlar Sağlık Bakanlığının 'hava hastaneleri'

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'nin iptal edilen golüyle ilgili ilginç yorum...

Yer Osmaniye; sokak ortasında çatıştılar!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Boğaziçili öğrencilerden 'Padişah' klibi: "Seni bir eylemle rezil ederim"...

Taşıdıkları saz kılıfı silah sanılan iki genci öldürmenin cezası 24...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Rektör tartışmasının yaşandığı Boğaziçi Üniversitesi'ne Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi...

Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne iki yeni fakülte kararına Prof . Dr....

Fatih Altaylı'dan Ertuğrul Özkök'e: Kendinizi çamaşır makinesine, hatta herkesin girip...

Işık Ökte: Naci Ağbal yabancı yatırımcıyı faizin yüzde 17'de kalacağına...

Anket: Bu pazar seçim olsa, barajı 3 parti geçebiliyor, kararsız...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Boğaziçili öğrencilerden 'Padişah' klibi: "Seni bir eylemle rezil ederim"...

Taşıdıkları saz kılıfı silah sanılan iki genci öldürmenin cezası 24...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24