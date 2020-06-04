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Londra'daki protestolarda muhabirin canlı yayını bırakıp uzaklaştığı anlar...

04 Haziran 2020 16:28

ABD’de siyahi vatandaş George Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle başlayan protestolar İngiltere'nin başkenti Londra’ya da sıçradı. Protestoları yerinden canlı yayında sunan Avustralyalı gazeteci Ben Avery, polisin bir anda eylemcilere müdahalesi esnasında yayını bırakıp uzaklaşmak zorunda kaldı.

ABD’de başlayan George Floyd protestoları bir çok ülkeye yayıldı. İngiltere'nin başkenti Londra’da da başlayan protestolarda, bir grup eylemci, gazeteci Ben Avery’i ve canlı yayın ekibine saldırdı. Eylemcilerin saldırısıyla koşmaya başlayan Avery’nin mikrofonunu bir başka eylemci kaptı. Canlı yayını bırakıp koşmaya başlayan gazetecinin uzaklaşması o anlarda açık olan kamera tarafından görüntülendi. 

Ben Avery ve kameramanı koşarak polise sığındı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Avery, protestoların önce barışçıl bir şekilde başladığını ifade etti. Avery, kendisine saldıran grubun mikrofonunu kaptığını ve daha sonra cadde boyunca kendilerini kovaladığını belirtti. Avery, Londra polisine de kendisini ve ekibini korudukları için teşekkür etti.  

Kaynak: DHA

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