Londra-Antalya uçağında ‘ırkçılık’ kavgası

İngiltere’den Türkiye’ye gelen bir uçakta Afrika kökenli kadın ve İngiliz bir erkek arasında ‘ırkçılık tartışması’ çıktı.

Çarşamba günü yaşanan olayda, Londra Gatwick Havalimanı’ndan Antalya’ya gelen İngiliz havayolu şirketine ait bir uçakta ırkçılık tartışması çıktı. İngiliz bir adamın Afrika kökenli kadın yumrukla saldırdığı anlar görüntülendi. Görüntülerde siyahi kadının, "Ben Afrikalıyım. Halkım hakkında hiçbir şey söyleme" ifadelerini kullanmasının ardından adamın ön koltuğa yönelerek kadın yolcuya doğru yumrukla saldırdığı anlar kaydedildi.

İngiliz basını saldırgan yolcunun Antalya Havalimanı’nda polis tarafından gözaltına alındığını açıkladı.