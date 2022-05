Lokantalar etli yemekleri menülerinden çıkarıyor: "Zam yansıttığımda müşterim gelmiyor"

Ete gelen yüzde 48'lik zam, dar gelirliler için uygun fiyata tabldot yemek çıkaran esnafı da zor durumda bıraktı. İzmir Alsancak’ta lokanta işleten Azime Keskin, etli yemekleri menülerinden çıkardıklarını söyledi.

İzmir Alsancak'ta ev yemekleri satan lokantacılar, et fiyatlarına gelen zamlardan dertli. Kira ve personel giderlerinin yanı sıra temel gıda ürünlerine gelen zamları aynı oranda yemeklere yansıtamadıklarını belirten esnaf, son dönemde artan et fiyatları nedeniyle çareyi tabldottan etli yemekleri çıkarmakta buldu.

"Bir etli yemeği 70 liraya satman lazım ki kurtarsın. Et fiyatları arttığı için çoğu etli yemeği menümüzden çıkardık” diyen işletmeci Azime Keskin, "Menü olmayan yemek de 40 lira ama o da kurtarmıyor. Kıymanın kilosu geçen sene 55 liraydı, bu sene 115 lira. Bir elemanımız var, kendimiz çalışıyoruz. O yüzden ayakta kaldık, yoksa biz de kapanabilirdik. Kiramız 8 buçuktan 16 bin liraya çıktı. Etli yemek yapmıyoruz. Gerçekten çok pahalı" dedi.

16 yıldır esnaflık hayatında ilk kez bu kadar yüksek zamlarla karşılaştığını ve zorlandığını belirten Bilal Adıbelli ise "Zam yansıttığımda müşterim gelmiyor. Fiyatlarımız şu an 30-35 lira arasında değişiyor. Et ve Süt Kurumu yüzde 48 zam yaptığını söyledi. Markette yüzde 65'e kadar çıkıyor bu zamlar. Biz, gidip her şeyi 3-4 katına almak zorunda kalıyoruz. Bu şekilde çok zor. Her zaman yaptığımız standart etli yemek ürünlerimiz var. Mecburen çıkarmak zorundasın, müşteri alışmış. Fiyata yansıttığında müşteri gelmiyor. Et ürünleri almamaya başlayacağız. Almayınca da iş olmuyor, çok zor durumdayız. Etli orman kebabı, etli güveç yaptığımız oluyor. Bir kilo patlıcan 30-35 lira olmuş. Sebze maliyeti de az değil. Kıymadan köfte yapıyoruz. Arnavut ciğeri yapıyordum. Artık çıkaramıyorum, çünkü zarar. Bunun firesi var, pişmesi var, yağı bir dünya para." diye konuştu.