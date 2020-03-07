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Spor

Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan Koronavirüs sorusuna tepki

07 Mart 2020 16:27

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, kendisine Koronavirüs ile ilgili soru sorulmasına sinirlendi. Chelsea maçının ardından yaptığı basın toplantısında kendisine Koronavirüs hakkındaki görüşleri sorulan Klopp, "Bir futbol antrenörünün söylediklerinin ne önemi var?" ifadelerini kullandı. 

Kendi fikrinin önemsiz olduğunu söyleyen Alman teknik direktör,  "Bu hayatta sevmediğim şeylerden biri, ciddi bir şey için futbol menajerinin fikrine önem verilmesi. Bunu anlamıyorum. Ünlü insanların virüs ile ilgili ne dediği önemsiz, benim bilgisiz insanların ne dediği önemsiz. Bu işin uzmanları insanlara 'şunu yapın, şunu yapmayın' diyecekler ve her şeyi iyi ya da kötü olacak. Teknik direktörler bunu diyemez. Ben politikadan, koronavirüsten anlamam. Neden bana soruyorsunuz ki? Ben beyzbol şapkası takan, kötü tıraşlı bir adamım" ifadelerini kullandı.

 

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