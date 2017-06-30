Liseli gençlerden bilim dünyasına katkı

Antalya'da lise öğrencisi 4 genç, 2 yıl boyunca deniz altında yaptıkları araştırma ile fare balığının, deniz salyangozuyla beslendiğini kanıtladı. Liselilerin bu çalışması, uluslararası bir kongrede bildiri olarak sunulacak. Adem Tolunay Anadolu Lisesi 11'inci öğrencisi Berk Sarıgöl, Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Emir Kağan Çetin, Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri Hazan Özcan ve Doğa Yılmaz, BİLSEM Biyoloji Öğretmeni Hatice Üstüner ile Akdeniz Üniversitesi'nden Proje Uzmanı Doç.Dr. Mehmet Gökoğlu'nun danışmanlığında 2 yıl boyunca pek çok kez dalış yaparak, fare balığının deniz salyangozuyla av ve avcı ilişkisini araştırdı.