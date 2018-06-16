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Lisede okuyan çocuklar kandırılmış olamaz mı?" sorusuna Başbakan Yıldırım'dan yanıt: Doğru, gençler de kandırılmış olabilir

16 Haziran 2018 15:59

Başbakan Binali Yıldırım, Youtube kanalı Babala TV'de Oğuzhan Uğur'un sunduğu "Mevzular Erken Seçim" özel programına katıldı. Uğur, Yıldırım'a, "FETÖ'nün yaptığı şeyler hakkında cumhurbaşkanımızın şöyle bir açıklaması var; 'Biz kandırıldık diyor.' Peki, lisede okuyan çocuklar kandırılmış olamaz mı?" diye soru sordu. Yıldırım, " Doğru, gençler de kandırılmış olabilir. Kaldırıldığı zaten aşikar, belli ama onları kandırmak için özel araçlar kullandılar. Yani gençlerin beklentisi nedir? İyi bir öğrenim yapmak, parlak bir geleceğe kendini hazırlamak. Bütün bu gizli gündemlerini anlatmadılar, bunlara anlattılar" şeklindeyanıt verdi.

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