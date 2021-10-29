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Lise öğrencisi genç kızların sosyal medya tartışması kavgaya dönüştü

29 Ekim 2021 12:53

Antalya'da genç kızların sosyal medyada başlayan tartışması, parkta kavgaya dönüştü.

Antalya'nın Serik ilçesinde iki kız arkadaş, önce sosyal medyadan birbirlerine hakaret edince tartışma parkta kavgaya dönüştü. Serik'te bir lisede okuyan iki kız arkadaş anlaşmazlığa düştükleri konu yüzünden birbirlerine sosyal medya üzerinden meydan okudu. Bunun üzerine parkta bir araya gelerek saç başa kavgaya tutuştular. Kavgayı gören arkadaşları ise öfkeli iki kızı güçlükle ayırırken, o anlar cep telefonu ile kaydedildi.

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