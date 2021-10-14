Lise öğrencisi banyoda su israfını önleyen sistem geliştirdi

Sakarya'da lise öğrencisi Kerem Yoldaş, duş başlığına ilk gelen soğuk suyun bir depoya aktarılıp istenen sıcaklığa ulaştığında kullanılmasını sağlayarak, su israfını önleyen sistem geliştirdi.

15 Temmuz Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Yoldaş, babasının önerisi doğrultusunda banyolarda suyun boşa akıtılmasının engellenmesine yönelik araştırma yaparak proje hazırlamaya karar verdi.

Yoldaş, bu kapsamda "Makroliz" projesini hazırladı. Yaklaşık 8 ayda geliştirdiği projesiyle TEKNOFEST Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışmaları lise kategorisinde Türkiye ikincisi olan Yoldaş, kullanıma daha elverişli hale getirmek için patent başvurusunda bulunduğu proje modeli üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Kerem Yoldaş, AA muhabirine, babasının önerisiyle başladığı araştırmalarında, banyoya her girildiğinde yaklaşık 4,5 litre suyun soğuk olduğu gerekçesiyle boşa akıtıldığını tespit ettiğini söyledi.

Bunun üzerine suyu sıcaklık takibiyle yönlendirip tasarruf etmenin yolunu bulduğunu anlatan Yoldaş, "Projenin son haline gelmesi yaklaşık 8 ay sürdü. Tesisatçılarla görüşerek suyu nasıl yönlendireceğimi ve nasıl vanalar kullanmam gerektiğini öğrendim. Ardından suyun sıcaklığına bağlı olarak yönlendiren aparatı tasarladım. Makroliz, banyo armatörünüzün duş başlığının olduğu bölgeye takılır. İlk yaptığı şey bünyesine gelen suyun sıcaklığını ölçmek. Su uygun sıcaklıktaysa doğrudan duş başlığına gönderiyor, su soğuk ve istenilen derecenin altındaysa doğrudan depoya gidiyor." dedi.

Sistem sayesinde her banyoda yaklaşık 4,5 litre suyun israfının önlendiğini belirten Yoldaş, depoda biriken suyun ise evde temizlik ve çeşitli amaçlarla kullanılabileceğini kaydetti.