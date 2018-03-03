Lise öğrencilerinden yangın söndürme drone'u

Drone'ların (insansız hava aracı) kullanım alanı giderek artıyor. Görüntü çekimi için geliştirilen Drone'lar şu anda başta askeri alanda da kullanıyor. Beşiktaş'taki özel bir okulun öğrencileri ise bu alanlara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Beşiktaş'taki bir lisede eğitim gören 9 sınıf öğrencileri Yusuf Özşalom, İrem Kamhi, Pelin Avramoğlu ve Moti Barokas alevlere müdahale edebilen bir drone tasarlamak için kolları sıvadı. Yaklaşık 2,5 ayda da 'İtfaiye drone' adını verdikleri insansız hava aracını geliştirdi. 15 yaşındaki öğrenciler geçtiğimiz günlerde drone'un test uçuşunu yapıp bir çöp kovasındaki alevlere müdahale etti. 'İtfaiye drone' sorunsuz havalandı; kısa bir sürede kovadan yükselen alevleri söndürmeyi başardı. 4 öğrencinin şimdiki hedefi bu drone'u yangın söndürücü kimyasal toz da püskürtebilen hale getirip itfaiye ekiplerinin kullanabileceği seviyeye ulaştırmak.