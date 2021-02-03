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Lise öğrencileri için 15 bin soruluk Mobil Soru Bankası

03 Şubat 2021 13:44

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için 15 bin sorudan oluşan Mobil Soru Bankası'nın erişime açıldığını duyurdu.

9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin çalışmalarında yardımcı olmak üzere hazırlanan mobil uygulamada, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe grubu, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve İngilizce derslerinin 200 üniteden oluşan tüm müfredatını kapsayan 15 bin soru yer alıyor. Mobil Soru Bankası'ndaki sorular, alan öğretmenleri tarafından derslerin öğretim programları, üniteleri, konuları ve kazanımları dikkate alınarak hazırlandı. Soru bankasına ayrıca Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan Kazanım Kavrama Testleri de ünite, konu ve kazanımlara göre sınıflandırılarak eklendi.

Bakanlığın tüm birimlerinin Covid-19 salgını sürecinde öğrencilere destek olmak üzere sürekli yeni kaynaklar oluşturduğunu ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu kapsamda daha önce pek çok destek paketi paylaşıldığını anımsatarak, “Daha önce özel eğitim öğrencilerimizi desteklemek üzere ‘Özelim Eğitimdeyim’ mobil uygulamasını geliştirmiş ve öğrencilerimizin kullanımına açmıştık. Bu mobil uygulama OECD tarafından da örnek bir uygulama olarak gösterildi. Bu kez lise öğrencilerimizin öğrenme süreçlerini ve deneyimlerini geliştirmek için bir ‘Mobil Soru Bankası’ uygulaması geliştirdik. Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe grubu, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve İngilizce derslerinin tüm ünitelerini kapsayan sorulardan oluşan mobil uygulama lise öğrencilerimizin kullanımına sunuldu. Mobil uygulamadaki soru bankası sürekli güncellenecek” ifadelerini kullandı.

Uygulamanın gençlere faydalı olmasını dileyen Bakan Selçuk, süreci koordine eden Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

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