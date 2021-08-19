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Linç edileceğini düşünen hakem silah çekti

Olayda herhangi bir saldırı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi

19 Ağustos 2021 09:41

Honduras’ta oynanan amatör küme futbol maçının ardından maçı yöneten hakem taraftarlar tarafından linç edileceğini düşünerek silah çekerek kendisini korumaya çalıştı.

Orta Amerika ülkelerinden Honduras’ın La Jigua eyaletinin Copan kentinde geçtiğimiz hafta sonu oynanan amatör küme futbol maçı ilginç görüntülere sahne oldu. Verdiği kararlar beğenilmeyen maçın hakemi son düdüğün ardından oyuncular ve taraftarların kendisini linç edeceğini düşünerek, silahını çekerek kendisini korumaya çalıştı.

Olayda herhangi bir saldırı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Hondurashakem silah çektisilah çeken hakem

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