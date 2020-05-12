Limon üreticileri, 'limon ihracatının kısıtlamasını' protesto etti; Bakan Pekdemirli'yi istifaya çağırdı!

Mersin’in Erdemli ilçesinde yaklaşık 200 limon üreticisi, limon ihracatının kısıtlanmasına olan tepkilerini Mersin-Antalya D-00 karayolunu yaklaşık yarım saat süreyle trafiğe kapatarak ve eylem yaparak gösterdi. Üreticiler Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi istifaya çağırdı.

Mersin Haberci Gazetesi'nden Gizem Ekici'nin haberine göre, limona getirilen ihracat kısıtlamasını yola döktükleri ürünleriyle protesto eden yaklaşık 500 üretici, 'Stokçu değil üreticiyiz', 'Köylü milletin efendisidir', 'Üreticilerde 3-4 lira, halde 5 lira büüyk marketlerde 15' lira gibi dövizler taşıdı ve sloganlar attı.

Üreticiler adına konuşan Yusuf Şahin şunları söyledi: “Limon üreticisi perişan oldu. Limon üreticisi 20-30 kişiden oluşmaz. Biz stokçu değiliz biz üreticiyiz. Limon hasadı 3 ay sürer bir yılda tüketilir. 12 ay limon satıp tüketilmesi için stok yapılmalıdır. 3 ayda bu limon bitmez. İhracatımızı yasakladınız. İspanya bize güldü. Adamlar çürük limonlarını 15 TL’ye sattılar. Dış piyasamız gitti. Rusya pazarımız bitti.

Biz insan değil miyiz? Çaya fındığa destek var ama limona kısıtlama var. Bizlere, bu üreticilere yazık değil mi. gelecek sene ihracat yapmak istesek bile bizim ihracatımız olmayacak. 3 Bin insana yazık değil mi? Şuanda 200 Bin ton çürümeye terk edilmiş limon var. Limon 2 TL. ye düştü. Bu limonu kim tüketecek. Yazık değil mi? Bu çiftçiye. Karadeniz’e yatırım, destek, hizmet ama Akdeniz çiftçisi insan değil mi? Bize bu ceza, zulüm nedendir? Sayın Bakan, artık bizlerin dayanacak gücü kalmadı. Limonlarımız depolarımızda çürüyor. Artık yeter.”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi de istifaya çağırarak, sorunlarının çözülmesini isteyen üreticilere daha sonra jandarma ekipleri müdahalede bulundu. Üreticiler jandarmanın uyarıları sonucu yolu yeniden trafiğe açarak olaysız şekilde dağıldılar.

İhracata kısıtlama getirilmişti

Ticaret Bakanlığı’nın Limon İhracatına İlişkin Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Buna göre taze limon (kurutulmuş hariç) ihracatında, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ön izni talep edilecek. Ön izne ilişkin usul ve esaslar yine bu bakanlıkça yürütülecek.

Tebliğ hükümleri 31 Ağustos 2020’ye kadar uygulanacak.

Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce tescil edilmiş beyannameler, uygulama kapsamı dışında tutulmuştu.